Обвиняемую в убийстве 7-летнего сына поместили в психиатрическую больницу

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:35:28+03:00

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В Симферополе женщину, которую обвиняют в убийстве собственного сына, перевели из обычной больницы в психиатрическую.

- Да, она сейчас находится у нас, - рассказал КП-Крым собственный источник в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице № 1 . - Ее поместили в палату для пациентов, которые находятся под арестом. Предварительный диагноз: бредовые расстройства.

Источник КП-Крым так же рассказал, что в его практике это не первый случай: женщина в таком же состоянии, как и мать зарезанного мальчика, засунула в печь своего маленького ребенка. Когда у нее прояснился разум, то позвонила в «Скорую». Врачи приехали, но нашли женщину уже мертвой - с петлей на шее.

Также, по информации источника, началась массовая проверка всех автоледи с несовершеннолетним детьми, чтобы выявить, кто из них проходил лечение.

Напомним, жуткое убийство произошло в Симферополе 8 февраля: в машине на улице Сельвинского случайные прохожие нашли мертвого первоклассника с 20 ножевыми ранениями, а рядом с машиной по земле ползала его мать. Тело мальчика отвезли в морг, а женщина с медикаментозным отравлением попала в реанимационное отделение горбольницы.

В настоящее время судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже предъявили женщине обвинение в в убийстве собственного 7-летнего сына. По п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU