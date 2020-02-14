В Симферополе арестовали женщину, которая убила 7-летнего сына

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:43:08+03:00

Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю

Женщину нашли без сознания рядом с машиной, в которой лежало тело ребенка

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В Симферополе арестовали 40-летнюю женщину, которая убила своего 7-летнего сына, сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, трагедия случилась 8 февраля на улице Сельвинского. Тело ребенка нашли в машине с множественными ножевыми ранениями.

Рядом с автомобилем лежала его мать, у которой диагностировали отравление сильнодействующими медикаментами. В машине лежала коробка от ножа.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Мать является главной подозреваемой. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU