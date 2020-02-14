2020-02-14T18:49:17+03:00
Общество

Щенка с Крымского моста ждут в Южно-Сахалинске

13 собаки с острова Тузла уже забрали домой новые хозяева
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Малыш переедет жить на Дальний Восток. Фото: инфоцентр «Крымский мост»Малыш переедет жить на Дальний Восток. Фото: инфоцентр «Крымский мост»
Изменить размер текста:

Хвостатая бригада Крымского моста переквалифицируется в домашних питомцев: стройка века завершена, можно пожить и в свое удовольствие.

Главный прораб Кот Мостик, который остался приглядывать за переправой через Керченский пролив, активно пристраивает своих подчиненных в добрые руки.

За время акции 13 собак с острова Тузла обрели дом. Их забрали жители Крыма и Краснодарского края.

Из щенков вырастут отличные друзья и охранники. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Из щенков вырастут отличные друзья и охранники. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

И так, четыре собаки теперь живут в домах у керчан. Пес Мишка уехал в Бахчисарай. Одного щенка увезли в Абинск, двоих – в станицу Кущевскую. Еще один пес, которого назвали Тузлик, обрел дом в селе Заветном в Крыму. Пес Каспер облюбовал крымское село Семисотка. Две собаки нашли свое счастье в Красноперекопске, а Буцифал обрел хозяев в станице Холмской в Краснодарском крае.

13 собак с острова Тузла уже нашли добрых хозяев. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

13 собак с острова Тузла уже нашли добрых хозяев. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

- Щенка, у которого пока нет имени, хочет забрать семья из Южно-Сахалинска, - рассказал кот Мостик. - Сейчас мы ищем попутчиков из Крыма или Краснодарского края, которые поедут на Дальний Восток и смогут попутно отвезти щенка.

Рыжий талисман и его коллеги каждый день привозят собакам корм: еще нужно пристроить 49 щенков и взрослых псов.

Люди с добрым сердцем могут выбрать себе питомца, позвонив по телефону: +7(916)906-92-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе 15 и 16 февраля частично пропадет электричество
В Симферополе восстановили работу котельной крупнейшего микрорайона
Щенка с Крымского моста ждут в Южно-Сахалинске
Налоговики Крыма отчитались о рейдах в новогодние праздники
Обвиняемую в убийстве 7-летнего сына поместили в психиатрическую больницу
Депутаты избрали нового главу администрации Черноморского района
87 крымчан под наблюдением Роспотребнадзора из-за коронавируса
Аксенов хочет сократить отчетность и бюрократов в ФЦП
Глава Крыма получит право выбирать подрядчиков строительства по ФЦП
В Крыму у «черных копателей» изъяли 400 артефактов
Жилой дом для детей-сирот в Керчи подключен ко всем коммуникациям
Пьяный крымчанин пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Симферопольские бабушки начали «рейды» по аптекам с высокими ценами на маски
Спецлужбы потренировались предовращать террористический акт в поезде «Таврия»
В Симферополе арестовали автомобиль «Ford Toureno» за долг в 170 тысяч рублей
Следком завел уголовное дело после того, как упавшее дерево убило керчанина
Зеленский пообещал построить «город-сад» в Херсоне для переселенцев из Крыма
В Симферополе арестовали женщину, которая убила 7-летнего сына
«След динозавра»: В Севастополе нашли необычную яму на спуске Котовского
Он слишком долго плавал: Моряка из Севастополя ограбили на миллион
Погода в Крыму на 14 февраля: ветер меняется на южный и до 12 тепла
В Симферополе и Севастополе 14 февраля частично отключат электричество
Генеральный директор ТРК «Крым» уволился по собственному желанию
Страны-участницы Совбеза ООН могли бы встретиться в Ялте
В Крыму глава Госкомитета сменил должность не выходя из кабинета