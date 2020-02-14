Щенка с Крымского моста ждут в Южно-Сахалинске

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:49:17+03:00

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Хвостатая бригада Крымского моста переквалифицируется в домашних питомцев: стройка века завершена, можно пожить и в свое удовольствие.

Главный прораб Кот Мостик, который остался приглядывать за переправой через Керченский пролив, активно пристраивает своих подчиненных в добрые руки.

За время акции 13 собак с острова Тузла обрели дом. Их забрали жители Крыма и Краснодарского края.

Из щенков вырастут отличные друзья и охранники. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

И так, четыре собаки теперь живут в домах у керчан. Пес Мишка уехал в Бахчисарай. Одного щенка увезли в Абинск, двоих – в станицу Кущевскую. Еще один пес, которого назвали Тузлик, обрел дом в селе Заветном в Крыму. Пес Каспер облюбовал крымское село Семисотка. Две собаки нашли свое счастье в Красноперекопске, а Буцифал обрел хозяев в станице Холмской в Краснодарском крае.

13 собак с острова Тузла уже нашли добрых хозяев. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

- Щенка, у которого пока нет имени, хочет забрать семья из Южно-Сахалинска, - рассказал кот Мостик. - Сейчас мы ищем попутчиков из Крыма или Краснодарского края, которые поедут на Дальний Восток и смогут попутно отвезти щенка.

Рыжий талисман и его коллеги каждый день привозят собакам корм: еще нужно пристроить 49 щенков и взрослых псов.

Люди с добрым сердцем могут выбрать себе питомца, позвонив по телефону: +7(916)906-92-53.

ИСТОЧНИК KP.RU