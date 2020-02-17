2020-02-17T12:06:14+03:00
Общество

По Крымскому мосту проехало свыше миллиона грузовиков

Подведены итоги грузового трафика за 16,5 месяца
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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По переправе через Керченский мост с 1 октября 2018 года проехало свыше миллиона КамАЗов и грузовиков других марок. Да, уже прошло 16,5 месяцев с того дня, когда дали зеленый свет для движения по Крымскому мосту машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

- Грузопоток в направлении Крыма на 4 процента превысил краснодарский, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Больше всего грузовиков по мосту в обе стороны проехало в июле 2019 года: 73 103 автомобиля за месяц.

Рекорд был установлен 26 сентября 2019 года: 2 931 фура за сутки!

Всего с начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил 8,8 миллионов легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.

Железнодорожная часть Крымского моста, которая заработала 25 декабря 2019, уже приняла свыше 170 пассажирских поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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