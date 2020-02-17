В Судаке распустились желтые крокусы
На восточном побережье Крыма появились симпатичные цветы желтого цвета. Южная зима, благосклонно чередуя холода с теплом, дала растениям отличный шанс явить себя миру во всей красе.
В Крыму уже почти весна.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Вот на мысе Меганом, в окрестностях Судака, и распустились первые цветы. Крокусы. Зимние. Даже брутальный на вид пес, и то оценил их великолепие.
Крокусы не боятся заморозков.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Нежные луковичные цветут и пахнут. Теперь уж точно - весна близко! Маленькие солнышки доверчиво тянуться к небесному светилу, бесстрашно забывая о возможных заморозках.
Чуть раньше на Крымском полуострове на склонах гор и в парках появились белые подснежники.
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ИСТОЧНИК KP.RU