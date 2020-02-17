2020-02-17T12:47:41+03:00
Общество

В Судаке распустились желтые крокусы

На полуострове растения уже встречают весну [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Цветы никого оставляют равнодушными.Цветы никого оставляют равнодушными.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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На восточном побережье Крыма появились симпатичные цветы желтого цвета. Южная зима, благосклонно чередуя холода с теплом, дала растениям отличный шанс явить себя миру во всей красе.

В Крыму уже почти весна. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Крыму уже почти весна.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Вот на мысе Меганом, в окрестностях Судака, и распустились первые цветы. Крокусы. Зимние. Даже брутальный на вид пес, и то оценил их великолепие.

Крокусы не боятся заморозков. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Крокусы не боятся заморозков.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Нежные луковичные цветут и пахнут. Теперь уж точно - весна близко! Маленькие солнышки доверчиво тянуться к небесному светилу, бесстрашно забывая о возможных заморозках.

Чуть раньше на Крымском полуострове на склонах гор и в парках появились белые подснежники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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