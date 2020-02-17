В Крыму штрафуют за букеты из подснежников

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:46:49+03:00

Восхищаться можно, а рвать нельзя. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Растение внесено в Красную книгу России и Крыма

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На Крымском полуострове зацвели первоцветы. Любоваться подснежниками никто не запрещает, а вот срывать и собирать букеты не стоит, а иначе можно нарваться на неприятности.

Сотрудники Минприроды Крыма зорко следят, чтобы никто не рвал подснежник складчатый, который занесен в Красную книгу России и РК.

- Проведено 16 рейдов. В городских округах Ялты и Алушты выявлено 3 факта незаконной реализации подснежника складчатого, - сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

Правда, продавцам первоцветов удалось сбежать, бросив свои трофеи - всего 1305 загубленных подснежников. Размер ущерба составил 587 250 рублей. Инспекторы-экологи завели по данным фактам дела об административном правонарушении по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU