Берегите своих детей: Аксенов прокомментировал несостоявшийся теракт в Керчи

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:12:22+03:00

Сегодня сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые хотели взорвать учебные заведения

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Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в Керчи.

Хочу искренне поблагодарить сотрудников ФСБ за профессионализм. Вы спасли десятки, а то и сотни человеческих жизней, - написал Аксенов на своей странице Вконтакте.

По его мнению, инцидент в очередной раз демонстрирует не только важность профилактической оперативной работы, но и необходимость быть внимательными по отношению к нашим детям и их окружению, к деталям их поведения и характера.

- Понимание абсолютной ценности человеческой жизни, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, уважение к окружающим людям - вот что должно лежать в основе воспитания, - заметил глава Крыма. - Берегите своих детей, их разум и сердце! Только вместе мы сможем сделать наш Крым безопаснее.

Напомним, что сегодня сотрудники ФСБ задержали в Керчи двух подростков, которые хотели взорвать учебные заведения.

Ранее инцидент прокомментировал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU