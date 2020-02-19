Прокуратура Крыма откроет горячую линию для жертв «Тальменка-банка»
В четверг 20 февраля с 9.00 до 16.00 прокуратура Крыма будет по «горячей линии» принимать заявления от жителей полуострова, на которых оформили поддельные кредиты в ООО «КБ «Тальменка-банк» из Алтая. Телефон «горячей линии»: (3652) 550-364.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на линию будут приниматься сообщения о незаконном использовании персональных данных крымчан.
В то же самое время в прокуратурах Армянска, Евпатории, Керчи, Ялты, Черноморского, Первомайского, Раздольненского, Симферопольского и Сакской межрайонной прокуратуре проведут личный прием граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU