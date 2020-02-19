Найдено место, где подростки из Керчи тренировались совершить теракты

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:13:54+03:00

Заброшенное здание находится рядом с вокзалом. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Задержанные в Керчи подростки, которых подозревают в подготовке нескольких терактов, тренировались в полуразвалившемся здании около железнодорожного вокзала. В этом они сознались силовикам во время допроса.

Здание подлежит сносу.Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали, - сообщал один из несовершеннолетних.

Таким образом, Артем и Даниил готовили себя к терактам. Среди прочего они хотели устроить взрыв в школе №15. Трудно представить, что же могло произойти, если бы юных террористов не задержали сотрудники ФСБ.

«Комсомолке» удалось отыскать «тренировочную базу» подростков.

Несовершеннолетние признались, что они здесь мучали и убивали животных.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Люди в форме пришли с обыском в дома подозреваемых утром 18 февраля: у несовершеннолетних 17-летнего Артема и 15-летнего Даниила нашли самодельные взрывные устройства. Сейчас ребята находятся под опекой ФСБ в Симферополе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU