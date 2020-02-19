2020-02-19T15:13:54+03:00
Происшествия

Найдено место, где подростки из Керчи тренировались совершить теракты

Заброшенное здание расположено около ж/д вокзала города [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Заброшенное здание находится рядом с вокзалом.Заброшенное здание находится рядом с вокзалом.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Задержанные в Керчи подростки, которых подозревают в подготовке нескольких терактов, тренировались в полуразвалившемся здании около железнодорожного вокзала. В этом они сознались силовикам во время допроса.

Здание подлежит сносу. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Здание подлежит сносу.Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали, - сообщал один из несовершеннолетних.

Таким образом, Артем и Даниил готовили себя к терактам. Среди прочего они хотели устроить взрыв в школе №15. Трудно представить, что же могло произойти, если бы юных террористов не задержали сотрудники ФСБ.

«Комсомолке» удалось отыскать «тренировочную базу» подростков.

Несовершеннолетние признались, что они здесь мучали и убивали животных. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Несовершеннолетние признались, что они здесь мучали и убивали животных.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Люди в форме пришли с обыском в дома подозреваемых утром 18 февраля: у несовершеннолетних 17-летнего Артема и 15-летнего Даниила нашли самодельные взрывные устройства. Сейчас ребята находятся под опекой ФСБ в Симферополе.

Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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