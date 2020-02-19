Найдено место, где подростки из Керчи тренировались совершить теракты
Задержанные в Керчи подростки, которых подозревают в подготовке нескольких терактов, тренировались в полуразвалившемся здании около железнодорожного вокзала. В этом они сознались силовикам во время допроса.
Здание подлежит сносу.Фото: Анастасия ЖУКОВА
- Котов убивали. Одного подожгли растворителем, другого об стенку кинули, третьему по голове дали, - сообщал один из несовершеннолетних.
Таким образом, Артем и Даниил готовили себя к терактам. Среди прочего они хотели устроить взрыв в школе №15. Трудно представить, что же могло произойти, если бы юных террористов не задержали сотрудники ФСБ.
«Комсомолке» удалось отыскать «тренировочную базу» подростков.
Несовершеннолетние признались, что они здесь мучали и убивали животных.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Люди в форме пришли с обыском в дома подозреваемых утром 18 февраля: у несовершеннолетних 17-летнего Артема и 15-летнего Даниила нашли самодельные взрывные устройства. Сейчас ребята находятся под опекой ФСБ в Симферополе.
Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО
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ИСТОЧНИК KP.RU