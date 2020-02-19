Дворники начали готовить Симферополь ко Дню защитника Отечества
В Симферополе полным ходом идет подготовка ко Дню защитника Отечества. Работы по уборке и благоустройства ведутся у памятника Приморской армии и на Могиле Неизвестного Солдата, пишет Крымское информационное агентство.
- Сегодня сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Город» огораживают зелёные зоны на улице Павленко, чтобы автомобилисты не могли там парковать свои автомобили, - рассказал замглавы департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.
Напомним, что 23 февраля в столице Крыма перекроют с 6.00 до 11.00 улицу Павленко.
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ИСТОЧНИК KP.RU