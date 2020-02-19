Дворники начали готовить Симферополь ко Дню защитника Отечества

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:06:27+03:00

Благоустраивают территорию вокруг памятника Приморской армии и у Могилы Неизвестного Солдата

Изменить размер текста: A A

В Симферополе полным ходом идет подготовка ко Дню защитника Отечества. Работы по уборке и благоустройства ведутся у памятника Приморской армии и на Могиле Неизвестного Солдата, пишет Крымское информационное агентство.

- Сегодня сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Город» огораживают зелёные зоны на улице Павленко, чтобы автомобилисты не могли там парковать свои автомобили, - рассказал замглавы департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Напомним, что 23 февраля в столице Крыма перекроют с 6.00 до 11.00 улицу Павленко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU