2020-02-19T19:06:27+03:00
Общество

Дворники начали готовить Симферополь ко Дню защитника Отечества

Благоустраивают территорию вокруг памятника Приморской армии и у Могилы Неизвестного Солдата
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе полным ходом идет подготовка ко Дню защитника Отечества. Работы по уборке и благоустройства ведутся у памятника Приморской армии и на Могиле Неизвестного Солдата, пишет Крымское информационное агентство.

- Сегодня сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Город» огораживают зелёные зоны на улице Павленко, чтобы автомобилисты не могли там парковать свои автомобили, - рассказал замглавы департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Напомним, что 23 февраля в столице Крыма перекроют с 6.00 до 11.00 улицу Павленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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