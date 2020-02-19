2020-02-19T20:07:23+03:00
Происшествия

Эксперт назвал возможные причины, толкнувшие друзей из Керчи на теракт

Психолог объяснила, почему несовершеннолетние хотели взорвать школу
Галина КОВАЛЕНКО
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Сотрудники ФСБ нашли у подростков самодельную взрывчатку. Фото: кадр видео ФСБ РФСотрудники ФСБ нашли у подростков самодельную взрывчатку. Фото: кадр видео ФСБ РФ
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В Керчи сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили два друга 15 и 17 лет. Несовершеннолетние признались, что среди прочего хотели взорвать школу №15.

По мнению Анастасии Маричевой, доцента кафедры глубинной психологии и психотерапии КФУ им. В.И. Вернадского, заняться подготовкой терактов подростки могли из-за желания казаться не такими как все, а также потребность быть причастными к некоему сообществу.

Отдельно специалист отметила, что на явные отклонения в поведении подростков сильно влияет ощущение полного одиночества.

- Поэтому мудрые родители поддерживают любое хобби, находят способы его реализации - подросток должен быть занят, - говорит психолог.

В данном случае, уверена Маричева, на друзей из Керчи повлияла не только информация из интернета, но и возможно реальные люди: - Не обладают дети этого возраста информацией о том, как собрать взрывное устройство. Они не способны отличить на каком сайте указана правильная инструкция о сборе бомбы, а на каком - нет.

Также, говорит эксперт, то, что их было двое - похоже на ритуал инициации или посвящения: достойны ли ребята стать членами некоего сообщества, если пройдут особое испытание?

А вот тренировка на животных говорит о неспособности ребят сочувствовать и о том, что сами подростки с помощью агрессии прикрывали свою беспомощность.

- В любом случае родители и школа проморгали социальную дезадаптацию. Родители не фиксировали, чем увлекся ребенок, какие сайты смотрит, с кем дружит и т.д., - считает Маричева.

В этой связи специалист рекомендует не ограничивать доступ детей к информации, а вовлекать подрастающее поколение в социальные отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Эксперт назвал возможные причины, толкнувшие друзей из Керчи на теракт
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