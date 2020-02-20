Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:18:52+03:00

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась новостью: на Бакальской косе в Крыму остановят добычу песка. Более того, глава правительства республики уже взял этот вопрос на личный контроль.

- Леонардо Ди Каприо пока может заглушить двигатель своего частного самолета, - сообщает Поклонская на своей странице в соцсети, отказываясь от идеи позвать на помощь актера-эколога из Голливуда.

Политик с удовлетворением отмечает, что запрет добычи песка сохранит природу, привычный климат и саму Бакальскую косу.

Также жители и гости села Стерегущее, чье обоняние страдало из-за дурного запаха водорослей, которые при добыче песка выбрасывали на берег, смогут дышать полной грудью.

- Власть признала, что от добычи песка экология Крыма терпит страшный ущерб. И председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк пообещал, что незаконная добыча песка будет скоро остановлена, - сообщает Наталья Поклонская. - Ждем и верим, но держим на контроле!

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ИСТОЧНИК KP.RU