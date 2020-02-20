2020-02-20T18:35:54+03:00
Происшествия

Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков

На время следствия парня поместили в СИЗО
Анастасия ЖУКОВА
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Во время обыска у ребят нашли взрывчатку. Скриншот оперативного видеоВо время обыска у ребят нашли взрывчатку. Скриншот оперативного видео
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Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения одному из подростков, задержанных в Керчи по подозрению в подготовке к теракту (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ).

В частности, 17-летний студент Керченского морского технического колледжа Артем Ш. отправится в СИЗО на время следствия. Киевский райсуд арестовал его на 1 месяц и 30 суток.

Заседания проводятся в закрытом режиме. Рассматривать дело в отношении второго задержанного - 15-летнего школьника Даниила А. - пока не начали.

Как писала КП-Крым, утром сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи. Двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения и собрали несколько взрывных устройств. Кроме того, ребята администрировали так называемые «группы смерти» в соцсетях.

Родственники задержанных ребят не верят в произошедшее. Отец Даниила А. утверждает, что взрывчатку его сыну подбросили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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