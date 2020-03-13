2020-03-13T14:54:12+03:00
Общество

Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса

Представлений не будет с 13 марта по 13 апреля
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Цирк закрывается на месяц. Фото: circtezikova.ruЦирк закрывается на месяц. Фото: circtezikova.ru
Изменить размер текста:

Симферопольский государственный цирк имени Тезикова закрывается на месяц. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте цирка.

- В связи с угрозой распространения нового коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора не посещать культурно-массовые мероприятия с участием животных - Симферопольский государственный цирк временно прекращает свою работу на 1 месяц, - говорится на сайте.

Напомним, что 4 марта в Крыму заработала «горячая линия» для консультирования жителей полуострова по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
«Чудо - он живой»: Жители Симферополя спасли новорожденного бельчонка
Украина создаст реестр для всех иностранцев, которые посещали Крым
Крымчанин забыл в банкомате 100 тысяч рублей. Их забрала уборщица
Автослесарь симферопольского СТО угнал авто клиента и попал в аварию
В Симферополе пройдет ярмарка гробов, венков и памятников
В Симферополе до конца года заменят 200 ливневок
Задержанных сторонников «Хизб ут-Тахрир»* арестовали на два месяца
Депутаты из Горсовета Керчи привезли продукты в «Красный крест»
Погода в Крыму на пятницу 13 марта: пока еще тепло
Пародия на Жириновского: В Госсовете посмеялись над депутатом, который выступил в стиле лидера ЛДПР
Братскую могилу в Севастополе оккупировали бомжи
В Симферополе и Севастополе 13 марта частично отключат электричество
Крымчане впервые смогут высказать свое мнение о Конституции России
Компанию, которая добывает песок на Бакальской косе, проверят правоохранители
На окраине Симферополя высадят новый парк
Ушел в отставку первый замглавы Мининформа Крыма
Крыму выделят 7 миллиардов на новые поезда и ремонт многоэтажек