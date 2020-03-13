Симферопольский цирк имени Тезикова закрывается из-за коронавируса
Симферопольский государственный цирк имени Тезикова закрывается на месяц. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте цирка.
- В связи с угрозой распространения нового коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора не посещать культурно-массовые мероприятия с участием животных - Симферопольский государственный цирк временно прекращает свою работу на 1 месяц, - говорится на сайте.
Напомним, что 4 марта в Крыму заработала «горячая линия» для консультирования жителей полуострова по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU