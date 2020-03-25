В Крыму хотят развернуть мобильный инфекционный госпиталь
Власти Крыма попросят у корпорации Ростех выделить мобильный инфекционный госпиталь.
- Он очень быстро собирается, устанавливается уже со всеми мощностями, оборудованием автономным, - рассказала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Предполагается разместить мобильный госпиталь на базе 7-й городской больницы в Симферополе. Осталось только провести дополнительное обучение для персонала.
Аналогичный госпиталь, по словам Романовской, уже решено развернуть в Севастополе.
Напомним, в Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Роспотребнадзор и чиновники уже подготовили три гостиницы под обсерваторы - в Евпатории, Ялте и Керчи. Евпаторийский обсерватор готов принимать людей при необходимости уже со следующей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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