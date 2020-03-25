2020-03-25T11:56:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму хотят развернуть мобильный инфекционный госпиталь

Предположительно, он разместится в Симферополе
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Госпиталь хотят разместить на базе 7-й горбольницы в СимферополеГоспиталь хотят разместить на базе 7-й горбольницы в СимферополеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Крыма попросят у корпорации Ростех выделить мобильный инфекционный госпиталь.

- Он очень быстро собирается, устанавливается уже со всеми мощностями, оборудованием автономным, - рассказала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Предполагается разместить мобильный госпиталь на базе 7-й городской больницы в Симферополе. Осталось только провести дополнительное обучение для персонала.

Аналогичный госпиталь, по словам Романовской, уже решено развернуть в Севастополе.

Напомним, в Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Роспотребнадзор и чиновники уже подготовили три гостиницы под обсерваторы - в Евпатории, Ялте и Керчи. Евпаторийский обсерватор готов принимать людей при необходимости уже со следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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