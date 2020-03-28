В Евпатории запустили первый крымский обсерватор для борьбы с коронавирусом
В Евпатории запустили первый на полуострове обсерватор для помещения на карантин граждан с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Обсерватор развернули на базе санатория «Здравница»
- Семь человек, которые прибыли из Египта, уже размещены в обсерваторе, находятся там под наблюдением, - отметил премьер.
На базе того же санатория «Здравница» планируется развернуть еще 300 коек для обсерватора в ближайшее время.
Обсерватор в городе Ялта запустят в работу уже во вторник, 31 марта. Также готовят к запуску аналогичное учреждение в Керчи. Сроки его ввода в эксплуатацию не известны, на следующей неделе власти планируют выделить дополнительное финансирование на оборудование керченского обсерватора.
Напомним, в Республике Крым уже выявили 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Еще 5 зараженных проходят лечение в Севастополе.
Как сообщалось, в Египте выгнали из отеля 10 туристов из Крыма. Власти РФ эвакуировали граждан, они уже прибыли на полуостров.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»