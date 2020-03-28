В Евпатории запустили первый крымский обсерватор для борьбы с коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T10:18:15+03:00

В Крыму запустили первый обсерватор. Его открыли в Евпатории Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Там уже проходят наблюдение туристы, вернувшиеся из Египта.

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В Евпатории запустили первый на полуострове обсерватор для помещения на карантин граждан с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Обсерватор развернули на базе санатория «Здравница»

- Семь человек, которые прибыли из Египта, уже размещены в обсерваторе, находятся там под наблюдением, - отметил премьер.

На базе того же санатория «Здравница» планируется развернуть еще 300 коек для обсерватора в ближайшее время.

Обсерватор в городе Ялта запустят в работу уже во вторник, 31 марта. Также готовят к запуску аналогичное учреждение в Керчи. Сроки его ввода в эксплуатацию не известны, на следующей неделе власти планируют выделить дополнительное финансирование на оборудование керченского обсерватора.

Напомним, в Республике Крым уже выявили 14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Еще 5 зараженных проходят лечение в Севастополе.

Как сообщалось, в Египте выгнали из отеля 10 туристов из Крыма. Власти РФ эвакуировали граждан, они уже прибыли на полуостров.

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ИСТОЧНИК KP.RU