Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте

2 Апр 2020 2020-04-02T12:27:25+03:00

В другое время пассажирские услуги оказываться не будут Фото: "КП" Архив

Маршрутки будут ходить несколько часов утром и вечером

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На официальном сайте ялтинской администрации опубликовали график работы общественного транспорта на период карантина.

В соответствии с указом глава Крыма Сергея Аксенова со 2 по 14 апреля транспорт будет ходить каждый день с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

В другое время пассажирские услуги оказываться не будут.

Кстати, КП-Крым писала как будут работать больницы Крыма в период всеобщей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU