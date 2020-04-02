Опубликован график работы общественного транспорта в Ялте
Маршрутки будут ходить несколько часов утром и вечером
В другое время пассажирские услуги оказываться не будутФото: "КП" Архив
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На официальном сайте ялтинской администрации опубликовали график работы общественного транспорта на период карантина.
В соответствии с указом глава Крыма Сергея Аксенова со 2 по 14 апреля транспорт будет ходить каждый день с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.
В другое время пассажирские услуги оказываться не будут.
Кстати, КП-Крым писала как будут работать больницы Крыма в период всеобщей самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU