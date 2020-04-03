Коронавирус не помеха: Работодателям Крыма напомнили об отчетах по зарплате до 10 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T12:51:06+03:00

По итогам отчетности власти будут принимать решение об оказании поддержки бизнесу

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Абсолютно все предприятия Крыма должны сдать до 10 апреля традиционные отчеты по выплате заработной платы. Введение режима самоизоляции и приостановка деятельности не отменяет этой обязанности, рассказала вице-премьер РК Елена Романовская.

Она отметила, что, согласно мониторингу Совмина РК, крымские работодатели должны своим сотрудникам порядка 102 миллионов рублей.

- Но это только мониторинг. Нам нужна отчетность, чтобы мы понимали, действительно ли это влияние сегодняшней ситуации, а не старая задолженность, которая годами могла копиться, - отметила Елена Романовская и пообещала, что правительство республики будет искать возможности помочь бизнесу, который пострадал из-за коронавируса.

Чтобы рассчитывать на поддержку, необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться на федеральном портале «Работа в России», это может сделать любой предприниматель, даже представитель малого бизнеса.

За последние несколько дней аккаунты там завели 845 работодателей Крыма.

Напомним, в Крыму до 6 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Нерабочие дни в России продлили до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU