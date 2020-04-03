2020-04-03T12:51:06+03:00
Экономика

Коронавирус не помеха: Работодателям Крыма напомнили об отчетах по зарплате до 10 апреля

По итогам отчетности власти будут принимать решение об оказании поддержки бизнесу
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Коронавирус не снимает обязанности сдать отчетыКоронавирус не снимает обязанности сдать отчетыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Абсолютно все предприятия Крыма должны сдать до 10 апреля традиционные отчеты по выплате заработной платы. Введение режима самоизоляции и приостановка деятельности не отменяет этой обязанности, рассказала вице-премьер РК Елена Романовская.

Она отметила, что, согласно мониторингу Совмина РК, крымские работодатели должны своим сотрудникам порядка 102 миллионов рублей.

- Но это только мониторинг. Нам нужна отчетность, чтобы мы понимали, действительно ли это влияние сегодняшней ситуации, а не старая задолженность, которая годами могла копиться, - отметила Елена Романовская и пообещала, что правительство республики будет искать возможности помочь бизнесу, который пострадал из-за коронавируса.

Чтобы рассчитывать на поддержку, необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться на федеральном портале «Работа в России», это может сделать любой предприниматель, даже представитель малого бизнеса.

За последние несколько дней аккаунты там завели 845 работодателей Крыма.

Напомним, в Крыму до 6 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Нерабочие дни в России продлили до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки
Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции
В Крыму из-за коронавируса отменили 20 рейсов электричек
Оформление больничных во время режима самоизоляции: Что нужно делать гражданам старше 65
Стажер украл из симферопольского магазина 60 тысяч и часы
В Симферополе ограничили движение по одной из центральных улиц
Коронавирус не помеха: Работодателям Крыма напомнили об отчетах по зарплате до 10 апреля
На Крымском мосту установили второй блокпост
Для проверки на наличие коронавируса разыскивают пассажиров автобуса Ялта-Сочи
Двух крымчан оштрафовали и поместили в обсерватор за нарушение режима самоизоляции
В Крыму разрешили ездить на личном авто на дачу во время карантина по коронавирусу
Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция
В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания
В Крыму за сутки произошло 13 пожаров
Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины
Два человека на выписку: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом на 3 апреля
Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом
Еще две крымские лаборатории начнут делать тесты на коронавирус
Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются ночные заморозки
На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка
Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом
Власти Крыма расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции