Коронавирус не помеха: Работодателям Крыма напомнили об отчетах по зарплате до 10 апреля
Абсолютно все предприятия Крыма должны сдать до 10 апреля традиционные отчеты по выплате заработной платы. Введение режима самоизоляции и приостановка деятельности не отменяет этой обязанности, рассказала вице-премьер РК Елена Романовская.
Она отметила, что, согласно мониторингу Совмина РК, крымские работодатели должны своим сотрудникам порядка 102 миллионов рублей.
- Но это только мониторинг. Нам нужна отчетность, чтобы мы понимали, действительно ли это влияние сегодняшней ситуации, а не старая задолженность, которая годами могла копиться, - отметила Елена Романовская и пообещала, что правительство республики будет искать возможности помочь бизнесу, который пострадал из-за коронавируса.
Чтобы рассчитывать на поддержку, необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться на федеральном портале «Работа в России», это может сделать любой предприниматель, даже представитель малого бизнеса.
За последние несколько дней аккаунты там завели 845 работодателей Крыма.
Напомним, в Крыму до 6 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Нерабочие дни в России продлили до 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU