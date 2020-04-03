В Симферополе начали ремонт одной из центральных улиц
На улице Александра Невского в Симферополе приступили к укладке верхнего слоя асфальта, сообщает администрация города.
Начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова подчеркнула, что объект простаивал длительное время из-за халатной работы подрядчика.
Устранив нарушения, о которых было сообщено еще в декабре 2019 года, подрядная организация наконец 3 апреля начала укладывать верхний слой асфальта.
После подрядчик нанесет дорожную разметку.
Напомним, ремонт продлится до 7 апреля, все это время улица будет перекрыта для движения. Парковка тоже запрещена.
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ИСТОЧНИК KP.RU