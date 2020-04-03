В Симферополе начали ремонт одной из центральных улиц

3 Апр 2020 2020-04-03T22:30:55+03:00

Улицу Александра Невского в Симферополе временно закроют для транспорта Фото: Анна КИРИЕНКО

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На улице Александра Невского в Симферополе приступили к укладке верхнего слоя асфальта, сообщает администрация города.

Начальник департамента капитального строительства Алла Кудряшова подчеркнула, что объект простаивал длительное время из-за халатной работы подрядчика.

Устранив нарушения, о которых было сообщено еще в декабре 2019 года, подрядная организация наконец 3 апреля начала укладывать верхний слой асфальта.

После подрядчик нанесет дорожную разметку.

Напомним, ремонт продлится до 7 апреля, все это время улица будет перекрыта для движения. Парковка тоже запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU