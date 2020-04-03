2020-04-03T22:56:12+03:00
Экономика

В Симферополе из-за коронавируса отменили ярмарки

Продовольственные рынки продолжают работать
Анна БУГОРКОВА
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Ярмарки ранее проходили каждые выходныеЯрмарки ранее проходили каждые выходныеФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В крымской столице отменили все ярмарки для профилактики коронавирусной инфекции на территории города. Это касается и ярмарок выходного дня, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения горадминистрации Олег Симонов.

По его словам дефицит продуктов не наблюдается, а все продовольственные рынки продолжают работать в обычном режиме. Цены на социально значимые продукты Ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимую группу продуктов. Ранее министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин уверял, что сельскохозяйственные ярмарки в Крыму продолжат работу, чтобы не допустить дефицита и повышения цен на продукты первой необходимости.

Так, реализаторов обязали продавать продукцию в медицинских масках и перчатках, соблюдая все гигиенические требования. При этом в социальных сетях горожане жаловались на многочисленные нарушения.

Всего же за минувшую неделю в Крыму прошли 280 ярмарок, где поучаствовали около 1,5 тысяч сельскохозяйственных производителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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