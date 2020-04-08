Названа причина закрытия городской больницы на севере Крыма

8 Апр 2020 2020-04-08T13:28:41+03:00

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В городе Армянск, который находится на севере Крыма, закрыли местную больницу, где лежал инфицированный коронавирусом мужчина.

- Женщина вернулась из Москвы, где работала. Ее брат попал с гипертоническим кризом в больницу Армянска, контактировал с больными, с врачами и под угрозой вся больница, - сообщил 8 апреля на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, если результаты тестов у сотрудников и пациентов больницы на Covid-19 окажутся положительными, будут приняты радикальные меры.

- Возможность для распространения инфекции была колоссальная, - констатировал Аксенов.

Результаты тестов ожидаются к 15.00. Их сдали 119 человек. Вероятность инфицирования коронавирусом составляет 90%. С ночи больница прекратила выписку и прием новых больных.

По периметру здания выставлены посты Росгвардии и МВД. Медицинский персонал продолжает выполнять свои обязанности.

В случае распространения инфекции за пределы больницы в Армянке будет введен комендантский час.

Напомним, женщину госпитализировали 3 апреля в бокс инфекционной больницы. С ней контактировали четыре близких родственника, также Роспотребнадзор установил 6 отдаленных контактов. У всех взяли анализы. До дома зараженная добиралась на такси, Роспотребнадзор сейчас разыскивает водителя.

Всего в Крыму зарегистрировано 23 случая новой коронавирусной инфекции. 19 из них завозные, 4 – местные, из двух семейных очагов. Пять человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU