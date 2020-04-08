«Весь подъезд на самоизоляции»: Что говорят соседи зараженной коронавирусом семьи в Армянске
Соседей по подъезду инфицированной коронавирусом семьи в Армянске обязали соблюдать режим домашней изоляции. Под личную подпись их ознакомили с постановлением и штрафом за его нарушение.
- Весь подъезд на самоизоляции, никуда вообще выходить нельзя, - сообщает соседка госпитализированных больных. - Роспотребнадзор приезжал, диагноз подтвержден.
Мужчина с диагнозом Covid-19 заразился от сестры, которая приехала из Москвы. Он успел побывать в больнице еще до того, как диагноз был подтвержден - пожилой мужчина был госпитализирован с гипертоническим кризом.
Теперь персонал и пациенты горбольницы Армянска ждут результаты тестов на коронавирус, которые поступят 9 апреля. С ночи больница объявлена обсерватором с запретом на вход и выход посетителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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