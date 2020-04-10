Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, принудительно отправили в обсерватор

10 Апр 2020 2020-04-10T19:56:10+03:00

Капитан яхты Николай Шкурин (справа) и его помощник Николай Новак (слева). Фото: Страница героя публикации в Facebook

Моряки хотели изолироваться на борту своего судна, но Роспотребнадзор оказался против

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Экипаж крейсерской яхты «Варвара» принудительно отправили в обсерватор. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда, который принял соответствующее решение.

Напомним, яхта с двумя моряками на борту, прибывшая из Греции, пересекла границу РФ в Ялте 1 апреля. Там экипажу вручили постановления о необходимости соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель и пройти тест на коронавирус. Путешественники отказались ехать в обсерватор и решили провести 14 дней на яхте. При этом сдать анализы на коронавирус оба моряка согласны.

Роспотребнадзор такое решение не устроило, и главный государственный санитарный врач по Феодосии, Судаку и Кировскому району подал административные иски в суд.

В пятницу, 10 апреля, Феодосийский городской суд удовлетворил оба иска.

- Капитан (гражданин России) и старпом (гражданин Украины) будут принудительно доставлены в евпаторийский обсерватор для лабораторного обследования и медицинского наблюдения. Обсервация должна продлиться 14 календарных дней, но 14 дней отсчитывают с момента пересечения границы – 1 апреля, - рассказали КП-Крым в пресс-службе суда.

Таким образом, моряки проведут в обсерваторе четыре дня.

ИСТОЧНИК KP.RU