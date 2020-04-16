В первый день полиция Крыма выписала 208 штрафов нарушителям самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T10:56:35+03:00

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В первый день усиленного контроля за самоизоляцией граждан сотрудники полиции составили на нарушителей 208 протоколов. Каждый случай правоохранители детально изучают.

- В Ялте остановили человека на машине. Пояснил, что едет в банкомат. Начинаем проверять, от дома до места остановки 4 банкомата. Говорит, что там нет денег. Проверили - деньги есть, - рассказал замначальника МВД по Крыму Александр Смаглин. - Составлен протокол, направлен в суд. Уверен, что судья оценит пояснения, которые давались гражданином.

Всего на «горячую линию» в МВД поступило больше 500 звонков за разъяснениями о правилах передвижения.

Количество патрулей в населенных пунктах увеличено, особенно в вечернее время, чтобы пресечь молодежные компании.

За вечер среды 15 апреля составлено 9 протоколов на родителей, не выполняющих свои обязанности. Выявлено 188 пожилых граждан, которых после анкетирования сопроводили к месту жительства.

С 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем гражданам в режиме ЧС и режиме повышенной готовности к ЧС при передвижении иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город.

Указ главы Крыма ввел режим повышенной готовности к ЧС на территории республики с 17 марта. С 3 апреля гражданам предписано до 30 апреля не покидать место проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU