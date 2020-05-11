Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима самоизоляции: «Наша задача - гарантировать безопасность»

11 Май 2020 2020-05-11T20:30:01+03:00

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Сегодня основная задача на всех этапах выхода из ограничений - гарантировать безопасность людей, найти «золотую середину» между неоправданным риском и неоправданными ограничениями, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя продление режима самоизоляции в регионе. Он также назвал этот режим типичным для всех регионов страны.

- И здесь мы, как и раньше, будем действовать выверено и аккуратно, опираться на мнение специалистов, вникать в каждую конкретную ситуацию, - написал Аксенов в своем Facebook.

Глава региона поблагодарил крымчан за терпение, понимание и ответственность.

- Понятно, что будем ждать того времени, пока у нас количество выздоровевших будет больше, чем количество заболевших за сутки, и динамика упадет в сторону уменьшения, - объяснил Аксенов свое решение в эфире телеканала «Крым 24».

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о продлении режима самоизоляции, также сослался и на слова президента РФ Владимира Путина, который во время сегодняшнего обращения к гражданам вновь подчеркнул, что самое главное – это жизнь, здоровье и безопасность людей.

Напомним, что режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая включительно. Это значит, что выходить из дома можно только в продуктовые магазины, для выгула животных или за покупками лекарств в аптеку. Также можно покидать свои дома при угрозе жизни. Разрешено находится на улице и в том случае, если есть разрешение на работу.

При этом сохраняются штрафы за нарушение режима самоизоляции. Сумма штрафа составляет от 4 до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU