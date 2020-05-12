Пять крымчан с коронавирусом лежат в реанимации в крайне тяжелом состоянии

12 Май 2020 2020-05-12T11:26:17+03:00

В Крыму 5 пациентов с коронавирусом лежат в реанимации Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Крыму пятеро зараженных коронавирусом лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

- У нас 5 человек в реанимации в тяжелом состоянии - крайне тяжелом, - сообщила на заседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская. – Еще 100 человек – средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Всего в стационаре сейчас проходит лечение 141 пациент с коронавирусом. Ранее вице-премьер отмечала, что под средней степенью тяжести медики в данном случае подразумевают наличие пневмонии – воспаления легких.

Елена Романовская отметила, что болезнь «молодеет», растет число заболевших в возрасте от 18 до 39 лет: таких сейчас 33 человека. Кроме того, в стационаре находятся 50 человек в возрасте от 40 до 64 лет.

Всего в Крыму зарегистрировано 209 зараженных коронавирусом, 64 – выздоровели. Четверо пациентов с подтвержденным covid-19 и сопутствующими хроническими заболеваниями скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU