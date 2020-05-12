2020-05-12T11:38:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: 189 человек в стационаре, еще 618 - в обсерваторах

Из-за коронавируса в Крыму под медицинским наблюдением 1700 жителей полуострова
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму почти две сотни людей лежат в стационаре из-за коронавирусаВ Крыму почти две сотни людей лежат в стационаре из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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В стационарах крымских больниц находятся 189 человек с коронавирусом и подозрением на него: у 141 из них диагноз подтвердили, остальные – из числа близких контактов с заболевшими, ждут окончательных результатов тестирования.

- За минувшие сутки 11 человек поступило в стационар, выписан один, - сообщила на заседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская.

По ее словам, в обсерваторах находятся 618 человек, изолированы дома – 893 человека. Всего под наблюдением медиков по состоянию на 12 мая 2020 года находятся 1700 человек.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 209 случаев заболевания коронавирусом, 64 пациента выздоровели, четверо – умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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