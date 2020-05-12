Две крымские больницы вышли из режима обсервации и вскоре вернутся к нормальной работе

12 Май 2020 2020-05-12T12:03:35+03:00

После 14-дневного карантина новых заболевших там не выявлено

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Две крымские больницы – Красногвардейская районная и Алуштинская городская - выходят из режима обсервации. Вскоре медучреждения вернутся к нормальному режиму работы.

Напомним, больницы превратили в обсерваторы из-за вспышек коронавируса у сотрудников и пациентов. Все, кто контактировал с зараженными, провели взаперти 14 дней. К счастью, после карантина больше заболевших не обнаружено, поэтому людей начинают выписывать домой.

- Красногвардейская больница выведена из обсервации, Алуштинская больница также выписывает с 12 мая людей: 20 медиков и двух пациентов. Остальные будут выписаны по срокам контакта, - рассказала на заседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская. - Больницы будут проводить дезинфекцию, будут взяты смывы. После того, как придут основные анализы по смывам, больницы выйдут в режим обычной работы.

По всем случаям вспышек коронавируса в медучреждениях Минздрав РК проводит служебные расследования.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 209 случаев заболевания коронавирусом, из них 141 человек продолжает лечение, четверо умерли, а 64 – выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU