2020-05-12T15:04:54+03:00
Экономика

В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий

Руководители организаций должны соблюдать масочный режим и требования Роспотребнадзора
Анна БУГОРКОВА
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Предпринимателей обязали соблюдать повышенные требования РоспотребнадзораПредпринимателей обязали соблюдать повышенные требования РоспотребнадзораФото: Михаил ПАТЛИС
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Более 30 тысяч организаций Крыма подали уведомления об осуществлении деятельности с 12 мая. Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Руководители предприятий должны подать уведомление о начале работы в период повышенной готовности и соблюдать все требования Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам.

Еще больше предприятий смогут возобновить свою деятельность с 18 мая, так как в Крыму планируют расширить список организаций, которые могут начать работу.

Как сообщалось, в Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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