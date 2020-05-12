В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий

12 Май 2020 2020-05-12T15:04:54+03:00

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Более 30 тысяч организаций Крыма подали уведомления об осуществлении деятельности с 12 мая. Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Руководители предприятий должны подать уведомление о начале работы в период повышенной готовности и соблюдать все требования Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам.

Еще больше предприятий смогут возобновить свою деятельность с 18 мая, так как в Крыму планируют расширить список организаций, которые могут начать работу.

Как сообщалось, в Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU