В Республике Крым расширили список объектов ФЦП
Пандемия коронавирусной инфекции не помешала реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма, уверяют власти. В 2020 году чиновники даже увеличили список объектов, входящих в программу.
Куратор Крыма, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже утвердил этот список и согласовал необходимую сумму.
- В список [объектов ФЦП] будут включены ключевые для республики дорожные объекты: ряд объездных дорог Симферополя, дорога Белогорск – Приветное, Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, ремонт дороги Симферополь – Ялта, - рассказал глава РК Сергей Аксенов.
Остальные мероприятия реализуются в полном объеме, заверил он.
Как сообщалось, во время последней корректировки ФЦП из программы убрали строительство очистных сооружений в Ленинском районе.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU