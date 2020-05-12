2020-05-12T15:24:42+03:00
Экономика

В Республике Крым расширили список объектов ФЦП

Программа реализуется в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса
Анна БУГОРКОВА
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За счет федеральных средств приведут в порядок еще несколько дорогЗа счет федеральных средств приведут в порядок еще несколько дорогФото: Анастасия ЖУКОВА
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Пандемия коронавирусной инфекции не помешала реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма, уверяют власти. В 2020 году чиновники даже увеличили список объектов, входящих в программу.

Куратор Крыма, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже утвердил этот список и согласовал необходимую сумму.

- В список [объектов ФЦП] будут включены ключевые для республики дорожные объекты: ряд объездных дорог Симферополя, дорога Белогорск – Приветное, Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, ремонт дороги Симферополь – Ялта, - рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Остальные мероприятия реализуются в полном объеме, заверил он.

Как сообщалось, во время последней корректировки ФЦП из программы убрали строительство очистных сооружений в Ленинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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