В Республике Крым расширили список объектов ФЦП

12 Май 2020 2020-05-12T15:24:42+03:00

За счет федеральных средств приведут в порядок еще несколько дорог Фото: Анастасия ЖУКОВА

Программа реализуется в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавирусной инфекции не помешала реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма, уверяют власти. В 2020 году чиновники даже увеличили список объектов, входящих в программу.

Куратор Крыма, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже утвердил этот список и согласовал необходимую сумму.

- В список [объектов ФЦП] будут включены ключевые для республики дорожные объекты: ряд объездных дорог Симферополя, дорога Белогорск – Приветное, Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри, ремонт дороги Симферополь – Ялта, - рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Остальные мероприятия реализуются в полном объеме, заверил он.

Как сообщалось, во время последней корректировки ФЦП из программы убрали строительство очистных сооружений в Ленинском районе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU