2020-05-13T19:17:48+03:00
Общество

Лабрадор Нобель восемь лет искал взрывчатки, а теперь ищет себе семью

После выхода на пенсию у собаки отказали задние лапы, но животное спасли волонтеры [видео, фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Нобель. Фото: Елена ТерлецкаяНобель. Фото: Елена Терлецкая
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Бездомный лабрадор Нобель уехал на реабилитацию в Москву из Симферополя в декабре 2019 года. Московские зоозащитники взяли его на полный пансион: приют, корм и лечение у опытных ветеринаров.

- Нобель достаточно восстановился, бодро ходит, в состоянии подниматься в дом на три ступеньки, - рассказала КП-Крым Ирина Соина, зоозащитник из Москвы. - Собак пьет гомеопатию и ждет своих новых хозяев, которые заберут его к себе домой.

Полицейский пес Нобель начал ходить.Видео: Ирина Соина/FB

Волонтеры сняли короткое видео с подопечным: Нобель на своих четырех разгуливает по двору, а о болезни напоминает «вихляющая» походка и поясница, где сбрили шерсть, чтобы не мешала проводить медицинские процедуры.

У Нобеля, который получил кличку в честь изобретателя динамита, непростая собачья судьба. Восемь лет он служил в полиции и спасал человеческие жизни, разыскивая взрывчатые вещества.

Пришло время пенсии и его отправили на доживание в семью из Симферопольского района. Но когда у него начали отказывать задние лапы, хозяева привели пса в ветклинику, чтобы усыпить.

Зоозащитники заступились за лабрадора и оплатили курс лечения травмы позвоночника. К сожалению, медикаменты и операция не дала желаемого результата, но благодаря публикации КП-Крым о трогательной истории Нобеля узнали столичные волонтеры, которые и взяли над ним шефство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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