2020-05-14T11:13:33+03:00
Коронавирус Covid-19

37 приезжих попали в обсерваторы Крыма за сутки

Власти полуострова изолируют всех, у кого нет своего жилья на полуострове
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму всех приезжих изолируют в обсерваторыВ Крыму всех приезжих изолируют в обсерваторыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В обсерваторы Крыма за минувшие сутки направили 37 человек, которые приехали в республику из-за границы или из других регионов РФ.

- 28 человек пересекли государственную границу в пунктах пропуска. 9 человек - [направили в обсерваторы] с железнодорожных вокзалов Симферополя и Евпатории, еще 3 человека - из аэропорта, - уточнил на заседании оперативного штаба заместитель руководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Напомним, согласно распоряжению крымских властей, с 1 мая всех приезжих направляют в обсерваторы на 14 дней, если у них нет здесь собственного жилья, где они могли бы соблюдать режим самоизоляции и находиться под медицинским наблюдением.

Как сообщалось, в Крыму уже зарегистрировали 245 случаев заражения коронавирусом. Семь пациентов - в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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