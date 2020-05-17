В Крыму выбрали место для дельфиньего «госпиталя»
Стало известно, где на Крымском полуострове будет располагаться «госпиталь» для афалин, белобочек и азовок.
На Донузлаве тишь да гладь.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- В заливе Донузлав оценили глубины в закрытой от штормов акватории и провели замеры земельного участка, - сообщили в соцсети ученые Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Зоозащитники отметили, что подбор прибрежного участка согласован «с правительством Республики Крым для размещения стационарного центра реабилитации китообразных, и по которому ведется ряд процессов».
Приехав на западное побережье Крыма, зоозащитники получили сообщение, что на одном из пляжей Евпатории обнаружена мертвая азовка.
- При осмотре морской свиньи стало понятно, что она выбрасывалась на берег живой и погибла прямо перед тем, как ее нашли, - сообщили в Центре «Безмятежное Море».
Только в минувшем апреле ученые зафиксировали 127 выбросов дельфинов, среди которые много беременных самок.
В настоящее время крымские ученые комплектуют необходимым оборудованием карету «Скорой помощи» для дельфинов. Деньги для этого проекта получены в рамках Президентского гранта.
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ИСТОЧНИК KP.RU