В Крыму выбрали место для дельфиньего «госпиталя»

17 Май 2020 2020-05-17T17:18:41+03:00

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Стало известно, где на Крымском полуострове будет располагаться «госпиталь» для афалин, белобочек и азовок.

На Донузлаве тишь да гладь.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В заливе Донузлав оценили глубины в закрытой от штормов акватории и провели замеры земельного участка, - сообщили в соцсети ученые Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Зоозащитники отметили, что подбор прибрежного участка согласован «с правительством Республики Крым для размещения стационарного центра реабилитации китообразных, и по которому ведется ряд процессов».

Приехав на западное побережье Крыма, зоозащитники получили сообщение, что на одном из пляжей Евпатории обнаружена мертвая азовка.

- При осмотре морской свиньи стало понятно, что она выбрасывалась на берег живой и погибла прямо перед тем, как ее нашли, - сообщили в Центре «Безмятежное Море».

Только в минувшем апреле ученые зафиксировали 127 выбросов дельфинов, среди которые много беременных самок.

В настоящее время крымские ученые комплектуют необходимым оборудованием карету «Скорой помощи» для дельфинов. Деньги для этого проекта получены в рамках Президентского гранта.

ВАЖНО

Обнаружив на побережье мертвого или живого дельфина, сообщите на горячую линию: +7(978)032-68-52

ИСТОЧНИК KP.RU