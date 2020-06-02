В Крыму косули гуляют без опаски и позволяют себя фотографировать
Все чаще «трофеями» фотоохотников становятся дикие звери, которых раньше было чрезвычайно трудно запечатлеть.
Косуля отдыхала. Фото: Алекс Кедми
Вальяжных домашних мурлык и собакенов в соцсетях потихоньку вытесняют олени, зайцы и другая живность, обитающая на воле.
- Фотосессия косули в туманном лесу, - так талантливый крымский фотограф Алекс Кедми назвал свои снимки.
Грациозная лань никуда не спешит, хотя и заметила человека.
Не торопясь поднялась и пошла по своим делам. Фото: Алекс Кедми
Выждала чуть, а уже потом, не теряя чувства собственного достоинства ушла в туманные дали.
Алекс Кедми встретил косулю при подъеме на Никитскую яйлу, неподалеку от Гурзуфа.
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ИСТОЧНИК KP.RU