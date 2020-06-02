В Крыму косули гуляют без опаски и позволяют себя фотографировать

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:22:34+03:00

В соцсети появились снимки с окрестностей Гурзуфа [фото]

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Все чаще «трофеями» фотоохотников становятся дикие звери, которых раньше было чрезвычайно трудно запечатлеть.

Косуля отдыхала. Фото: Алекс Кедми

Вальяжных домашних мурлык и собакенов в соцсетях потихоньку вытесняют олени, зайцы и другая живность, обитающая на воле.

- Фотосессия косули в туманном лесу, - так талантливый крымский фотограф Алекс Кедми назвал свои снимки.

Грациозная лань никуда не спешит, хотя и заметила человека.

Не торопясь поднялась и пошла по своим делам. Фото: Алекс Кедми

Выждала чуть, а уже потом, не теряя чувства собственного достоинства ушла в туманные дали.

Алекс Кедми встретил косулю при подъеме на Никитскую яйлу, неподалеку от Гурзуфа.

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ИСТОЧНИК KP.RU