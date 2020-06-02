За время карантина Никитский ботанический сад обжили индюки

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:17:05+03:00

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За время пандемии обстановка в Крыму немножко изменилась: косули и олени потеряли страх перед людьми, а вот на лужайках в Никитском ботаническом саду, который еще называют Императорским, гуляет домашняя живность.

- Ну даже не знаю, что сказать! За время карантина в ботсаду появились индюки, - такой пост сопровождает фото, которые очевидец разместил в соцсети.

Действительно, на фоне узнаваемых контуров зданий ботсада «пасется» крупная и красивая птица.

- Это не индюки, а цесарки, - поправили знатоки, оставил комментарий под фото.

Цесарка – это царская и значит нет и речи о принижения статуса Никитского сада, который уже два месяца не принимает гостей из-за коронавируса.

Вот пользователи соцсети, те кто любит цветы и флору в целом, и обрадовались снимкам «запретной зоны»: «Открыли уже парк?»; «Да, такой прекрасный, небрежно зарос и буйство всего!»; «Теперь точно и официально можно идти гулять!»

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ИСТОЧНИК KP.RU