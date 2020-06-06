Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:41:04+03:00

В Симферополе салют в День города 2020 запустят в 22.00 Фото: Анна САДОВНИКОВА

Стало известно, откуда и во сколько запустят салют в День города Симферополя 2020

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День города Симферополя 2020 пришелся на время пандемии коронавируса. Из-за этого традиционные торжества в честь крымской столицы отменили, все мероприятия проходят онлайн. В программе - электронные выставки, флешмобы в соцсетях.

Однако горожан все же порадуют салютом. Его запустят в субботу, 6 июня, с Неаполя Скифского в 22.00.

Кроме того, в центре города установили инсталляции и фотозоны. А на экранах в городе и на сайте администрации будут показывать концерт в исполнении артистов Центра эстрадного искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU