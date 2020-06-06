2020-06-06T10:41:04+03:00
Общество

Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется

Стало известно, откуда и во сколько запустят салют в День города Симферополя 2020
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Симферополе салют в День города 2020 запустят в 22.00В Симферополе салют в День города 2020 запустят в 22.00Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

День города Симферополя 2020 пришелся на время пандемии коронавируса. Из-за этого традиционные торжества в честь крымской столицы отменили, все мероприятия проходят онлайн. В программе - электронные выставки, флешмобы в соцсетях.

Однако горожан все же порадуют салютом. Его запустят в субботу, 6 июня, с Неаполя Скифского в 22.00.

Кроме того, в центре города установили инсталляции и фотозоны. А на экранах в городе и на сайте администрации будут показывать концерт в исполнении артистов Центра эстрадного искусства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется