Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется
День города Симферополя 2020 пришелся на время пандемии коронавируса. Из-за этого традиционные торжества в честь крымской столицы отменили, все мероприятия проходят онлайн. В программе - электронные выставки, флешмобы в соцсетях.
Однако горожан все же порадуют салютом. Его запустят в субботу, 6 июня, с Неаполя Скифского в 22.00.
Кроме того, в центре города установили инсталляции и фотозоны. А на экранах в городе и на сайте администрации будут показывать концерт в исполнении артистов Центра эстрадного искусства.
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ИСТОЧНИК KP.RU