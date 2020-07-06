6 Июль 2020 2020-07-06T13:50:28+03:00

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Власти Ялты решили делать на Ай-Петри крытую лыжную трассу. Для горнолыжного курорта нет источников воды, которая необходима при искусственной генерации снега.

- С водой там проблемы. Возможность отдыха зимой будет организована, но горнолыжного курорта на Ай-Петри не будет. Отсутствие воды - это отсутствие искусственного снега, - сообщил ТАСС глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Я думаю, что мы найдем инвестора, чтобы построить крытую лыжню. Это будет в предгорье, мы используем рельеф местности.

Напомним, в прошлом году Минкурортов Крыма заказало за 2 миллиона рублей исследование о возможности создания горнолыжного туристско-рекреационного кластера в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг, Республика Крым». Стоимость работ - 2 миллиона рублей.

Эксперты уверены, что экономически строительство горнолыжных трасс в Крыму не выгодно. Особенно с учетом находящихся рядом современных зимних курортов Краснодарского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU