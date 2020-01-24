Стою я на скалах в лыжи обутый: Почему у Крыма нет шансов на горнолыжный курорт

Будущее Крыма, как круглогодичного курорта, связывают с созданием горнолыжного туристического кластера. К лету станет известно, подходят ли для этого склоны Ай-Петри и массив Чатыр-Даг. А пока привлеченные министерством курортов эксперты еще в процессе изучения, «Комсомолка» провела свой анализ истории вопроса и перспектив развития зимних видов отдыха в крымских горах.

КУРОРТ + КУРОРТ

Превратить Ай-Петринскую яйлу в «крымские Альпы» власти Ялты мечтают уже полтора десятка лет. Регулярно на плато проходили праздники и народные гуляния, а неназванные инвесторы были готовы вложить средства в развитие горнолыжного курорта еще в 2007 году. И только кризис помешал им это сделать. К планам вернулись в 2010-м, когда один из украинских депутатов решил построить канатную дорогу на Ай-Петри от своего комплекса Respect Hall в Кореизе, чтобы в зимнее время занять гостей катанием на сноумобилях и лыжах.

Так выглядело куортное освоение Ай-Петри при украинской юрисдикцииФото: Анна КИРИЕНКО

В 2012 году минкурортов Крыма приступило к разработке проекта придания плато Ай-Петри статуса курорта местного значения. Но год спустя республиканское правительство вышло с ходатайством о присвоении поселку Охотничье на Ай-Петри статуса горного населенного пункта.

Это давало прямой путь к бюджетному финансированию туристической инфраструктуры Охотнчьего. Благо накануне его территорию увеличили с 38 до 224 гектаров с большим участком для баз отдыха и гостиниц. В чьих интересах действовали власти Крыма догадаться не трудно, но изменившаяся политическая ситуация сорвала вновь планы по туристическому освоению Ай-Петри.

БЫЛ КЛАСТЕР ДА ВЫШЕЛ

Уже при российской юрисдикции власти Крыма вносили горнолыжный кластер в планы туристического развития региона. Под названием «Горы здоровья и море впечатлений» с общим объемом финансирования 270 миллионов рублей он был включен в ФЦП Крыма и Севастополя. Однако выпал из программы, как только стало понятно, что круглогодичный туристический комплекс с сетью канатных дорог на склонах горы Кемаль-Егерек севернее Ялты не получится - эта территория входит в Крымский природный заповедник. Пытались было оставить в кластере реконструкцию 5,5 км дороги на Ай-Петри со стороны Бахчисарая, но минэкономразвития РФ посчитало такие траты не целесообразными.

Тем не менее, в прошлом году минкурортов выставило на конкурс научно-исследовательскую работу «Оценка возможности создания горнолыжного туристско-рекреационного кластера в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг, Республика Крым». Стоимость работ - 2 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен с научным обоснованием предложить вариант размещения горнолыжных трасс и объектов сопутствующей инфраструктуры, либо доказать нецелесообразность проекта.

Договор на проведение исследования подписали с фирмой из Санкт-Петербурга «Эндикон-Эксперт», которая по данным ЕГРЮЛ занимается сертификацией уже существующих горнолыжных трасс, и никак не связана с научной деятельностью.

Канатная дорога на Ай-Петри зимой зарабатывает на снеге. Фото:пресс-служба администрации Ялты

Результаты ее работы станут известны к лету 2020 года.

- Мы ждем, когда министерство отчитается о выполнении поручения по проработке возможности создания горнолыжного кластера. Когда они будут докладывать на комитете, мы поинтересуемся, что за компания и на основании чего они делали свои выводы, - заверил КП-Крым глава профильного комитета Госсовета РК Алексей Черняк.

- На мой взгляд, перспективы есть. Сегодня люди катаются на Ай-Петри. Это естественный природный ландшафт, к которому если добавить современные технологии, то будет лучше и эффективнее. Горнолыжный кластер подразумевает не только зимний период, но и весенне-осенний, когда можно использовать квадроциклы, горные велосипеды, прогулки на лошадях. Горная территория походит для создания туристических баз, проведения спортивных и экологических мероприятий.

КУСТАРНЫМ МЕТОДОМ

Еще с советских времен на Ай-Петри действуют несколько горнолыжных трасс с подъемниками кустарного производства. Прежде ими заведовал горнолыжный клуб «Ай-Петри», который зарабатывал на подъемниках и прокате лыж или сноубордов. Но официально у бугельных подъемников хозяина не было, чтобы не получать разрешение на их работу и избежать ответственности за безопасность конструкций. Свой подъемник был и на северном склоне Чатыр-Дага, но проработал он не долго.

- Первый в Крыму лыжный подъемник был изготовлен на танковом заводе и действительно стоял на Чатыр-Даге, - рассказывает директор симферопольского центра спелеотурзма «Оникс-тур» Александр Козлов. - Несколько лет он использовался на склоне протяженностью в 200 метров. Но у нас «зона рискованного земледелия» для горнолыжного спорта - снега нет.

Подъемник со временем разобрали, а своим опытом директор спелеоцентра делится с каждым инвестором, завороженным панорамой Крымских гор и возможностью пустить здесь в оборот деньги. Но как бы красиво не смотрелись проекты в компьютерной модели, реальность вносит свои коррективы.

- Меня привлекали в качестве эксперта к проекту строительства горнолыжного курорта. Мое мнение отрицательное, и как инженера по электро- и водоснабжению, и как осведомленного в горнолыжном движении в Крыму, - подчеркивает Козлов. - Строить горнолыжные трассы - это сокровища нибелунгов. Первый вопрос - инженерные сети, которых нет, второй - вода для снежных пушек, которой тоже нет. А есть особо-охраняемые природные территории и административные пересечения двух районов - Симферопольского и Алушты. Подобные проекты красиво смотрятся, но не привязаны к реальности.

В проектном варианте горнолыжный Чатыр-Даг выглядит убедительно. Фото: kurort-tavrida.ru

Для катания более-менее подходят склоны на Ангарском перевале. Здесь в советские времена находилось несколько туристических баз и подъемник. Как только выпадает снег, по старой памяти сюда съезжаются жители Симферополя и Добровской долины, чтобы поймать хоть немного радости от зимних забав.

Прежде организацией и оборудованием трасс занимались предприниматели, сдающие в прокат оборудование для спуска. Конечно, делали это по своим силам и средствам. Но хотя бы расчищали эти спуски от камней и веток, ставили разметку и ограничители. Территория отлично подходит для семейного бизнеса, но никак не для горнолыжного курорта.

- Для массового катания Ангарский перевал подходит, но всех пальцев рук хватит, чтобы посчитать здесь количество снежных дней в году, - говорит начальник симферопольского отряда службы «Крым-Спас» Максим Козлов.

Поселок Охотничий - место катания крымчан и гостей полуострова. Фото:пресс-служба администрации Ялты

СНЕГА НЕТ, НО ВЫ КАТАЙТЕСЬ

К горнолыжным перспективам Чатыр-Дага спасатели относятся скептически. Снежный покров на отдельных участках Верхнего плато держится 2-2,5 месяца. Но это не тот снег, на который поедет турист - пятачки по сто метров на склонах, где могут кататься только фанаты.

- Нормальные оборудованные трассы возможно организовать только на Ай-Петри, где в хороший год 2-3 месяца лежит снег, - уверен Козлов. - Самая большая проблема - это автодорога, которую закрывают на время непогоды. Получается, что у горнолыжного курорта в Крыму две беды - есть снег и нет снега. Если он есть, то закрыт проезд на Ай-Петри, если снега нет, то и незачем туда ехать.

Поэтому в последние годы крымские любители горных лыж предпочитают кататься за пределами полуострова. Перспективы простоять несколько часов в пробке на подъеме к Ай-Петри и столько же на спуске усугубляет риск столкнуться с неадекватным и откровенно хамским поведением сограждан, которые не знакомы с культурой поведения на лыжных трассах и сопровождают свой отдых употреблением алкоголя.

Есть снег - нельзя проехать. Нет снега - смысл ехать? Фото:пресс-служба администрации Ялты

- У нас полный треш, - признает начальник ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Безумие на сноутюбинге, рваные раны, травмы позвоночника, и все очень серьезно.

Снега на плато Ай-Петри мало, но люди едут, и дорога забита машинами. Маршрут в зимнее время пригоден только для полноприводных авто, но туристов на микроавтобусах собирают в Ялте и поселках, караулят на нижней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» и везут по дороге наверх. В районе поселка Охотничий, где основные склоны для катания, инвентарь на прокат выдают из багажников внедорожников - закрыл дверцу и для проверяющих ты не видимый. Понятно, что о технике безопасности и речи быть не может, как и о мало-мальском инструктаже.

На профилактические беседы спасателей туристы реагируют слабо, либо вступают в перепалку, что им мешают отдыхать. Но как только сталкиваются с деревом, или вылетают из «плюшки» на камни, меняют свою точку зрения - уже больше двух десятков человек с начала года на Ай-Петри получили травмы.

Никакой техники безопасности - каждый катается как вздумается. Фото:пресс-служба администрации Ялты

- Я на Ай-Петри зимой и летом уже более 30 лет. И на протяжении всего этого времени наблюдаю цикличность снежных зим, - указывает Павлов. - На северных склонах Ай-Петринской гряды фирма взяла в аренду территорию, поставила два стационарных подъемника на 600 метров, навесы. Все это может работать, но не в масштабах горнолыжного курорта, а небольшой зоны отдыха. Есть склон, протяженностью около километра, где можно поставить подъемник, который зимой будет работать для лыжников, а летом - для велосипедистов. Потому что, как правило, летом горнолыжное склоны используют любители даунхилла, а наверху делаются смотровые площадки.

Единственной площадкой с потенциалом для развития горно-лыжного туризма в Крыму Павлов считает северный склон горы Роман-Кош, где находится президентская резиденция «Дубрава». Оборудованные подъездные пути, электросети и вода - всем этим площадка обеспечена. Устойчивый снежный покров уже с декабря и спуски по 2 км длинной делают территорию наилучшим местом для горнолыжного курорта. Но она находится в управлении администрации президента РФ, и какое будущее ей уготовано пока не ясно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Киселев, доцент кафедры экономической и социальной географии КФУ

- Горнолыжный курорт в полном смысле этого слова невозможен по ряду причин. Главная - отсутствие устойчивого снежного покрова. И хотя в отдельные годы в горах Крыма снег удерживается до ста дней и больше, в 60% всех зим устойчивый снежный покров не образуется вовсе.

Следующая причина - экологические и территориальные ограничения. По особенностям рельефа относительно полноценные трассы можно обустроить на Ай-Петри и на Чатыр-Даге, но это можно сделать лишь при условии полного игнорирования их заповедного статуса и их роли как важнейших водосборов в Горном Крыму, как место обитания реликтовых и краснокнижных растений, источника биоразнообразия полуострова. Думаю, что этих аргументов достаточно. Особенно учитывая, что в непосредственной близости от Крымского полуострова находятся первоклассные российские горнолыжные курорты со всей инфраструктурой.

Существует мнение, что проблемы с устойчивым снежным покровом можно «решить» за счет использования снежных пушек. Но для их работы в указанных районах нет источников воды. Да и использовать дефицитную в Крыму воду для удовлетворения прихоти небольшого числа любителей горных лыж - сомнительное занятие. Кроме того, сами по себе Крымские горы невысокие, что не позволяет обустроить достаточно протяженные лыжные трассы с приемлемым перепадом высот. Ну, нет в Крыму условий для развития полноценного горнолыжного курорта, поэтому надо развивать те отрасли туризма и отдыха, ресурсами для которых Крым обеспечен в полной мере.

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