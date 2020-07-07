7 Июль 2020 2020-07-07T14:57:12+03:00

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На одном из пляжей Евпатории любители водных процедур и солнечных ванн заметили диковинную птицу.

В Евпатории пляж облюбовал журавль-красавка.Видео: Роман Фесенко/FB

- На пляже по улице Дувановская, девять утра. Кто знает, что за птица? – так подписал очевидец свое видео, которое разместил в соцсети.

Пользователи поделились своими вариантами и эмоциями, комментируя сообщение: «Красотка»; «Да, я ее утром тоже видела»; «Журавль. Из Красной книги. Невероятно»; «Это журавль-красавка».

Лебедями жителей и гостей Евпатории не удивишь – белоснежных птиц полно на озере, возле дороги на город Саки. А вот журавль-красавка здесь появился впервые.

- Скорее всего он сбежал с какого-то частного зоопарка, - сообщил КП-Крым орнитолог Иван Кулемин.

Весной в центре Ялты была замечено другое пернатое из Красной книги – каравайка.

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ИСТОЧНИК KP.RU