«Какая прелесть!»: По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка

23 Июль 2020 2020-07-23T09:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По улице бродит обезьянка: хвостатое существо ловко передвигается по земле, не менее изящно вскарабкивается и на деревья. Шалунья!

По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка.Видео: Плохие новости Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

- Севастопольские тропики: по улице Лазаревская гуляет обезьяна. Скоро туристам заменим Турцию, - такой пост сопровождает это короткое видео, которое появилось в соцсети.

Но одного из пользователей покоробило сравнение с зарубежьем: - Анталию вам не заменить! Уровень сервиса не тот! Крым - не Турция!

Другой комментарий был более патриотичным: «У Севастополя своя аура и свое лицо, поэтому нам не нужно кому-либо подражать!»

Были высказаны мнения и о самой героине ролика: «Прикольная обезьянка. Я бы с ней познакомилась»; «Зоопарк где-то рядом. Вот и сбежала»; «Бедное животное: что воля, что неволя - все одно».

Гуляющие сами по себе обезьянки - не сенсация для Крыма. Минувшей осенью одну из представительниц отряда приматов пытались поймать в окрестностях Бахчисарая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU