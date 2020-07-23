«Какая прелесть!»: По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка
По улице бродит обезьянка: хвостатое существо ловко передвигается по земле, не менее изящно вскарабкивается и на деревья. Шалунья!
По Севастополю разгуливает шаловливая обезьянка.Видео: Плохие новости Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK
- Севастопольские тропики: по улице Лазаревская гуляет обезьяна. Скоро туристам заменим Турцию, - такой пост сопровождает это короткое видео, которое появилось в соцсети.
Но одного из пользователей покоробило сравнение с зарубежьем: - Анталию вам не заменить! Уровень сервиса не тот! Крым - не Турция!
Другой комментарий был более патриотичным: «У Севастополя своя аура и свое лицо, поэтому нам не нужно кому-либо подражать!»
Были высказаны мнения и о самой героине ролика: «Прикольная обезьянка. Я бы с ней познакомилась»; «Зоопарк где-то рядом. Вот и сбежала»; «Бедное животное: что воля, что неволя - все одно».
Гуляющие сами по себе обезьянки - не сенсация для Крыма. Минувшей осенью одну из представительниц отряда приматов пытались поймать в окрестностях Бахчисарая.
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ИСТОЧНИК KP.RU