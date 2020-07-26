2020-07-26T13:05:52+03:00
Общество

Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме

На насильственную смерть Мусы С. ничего не указывает
Степан ОСТИНОВ
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На месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии.На месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии.
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Тело трехлетнего Мусы С., который пропал в селе Строгановка под Симферополем, нашли в выгребной яме возле дома.

На насильственную смерть мальчика ничего не указывает.

- В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В самое ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка, - рассказали в крымском Следкоме.

Напомним, вечером 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района пропал трехлетний Муса С. Мальчик жил в селе вместе с семьей. Он пошел гулять с сестрой около 16.00 24 июля, но девочка потеряла брата из виду.

Мусу искали почти 2 тысячи человек — спасатели, сотрудники полиции, волонтеры поискового движения «Лиза Алерт», а также добровольцы.

Для поисковых работ задействовали 46 единиц техники, включая дронов, а дно водоемов исследовали 7 водолазов.

Сегодня днем обнаружили тело мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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