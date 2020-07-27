Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
Причина смерти трехлетнего малыша, пропавшего под Симферополем, - утопление. Время гибели совпадает со временем его пропажи.
Весть об исчезновении малыша распространилась в пятницу, 24 июля. В последний раз родители видели его на площадке около дома. Мальчика объявили в розыск.
К поисковой операции подключили более трех тысяч человек. Тело нашли в воскресенье, 26 июля, в выгребной яме возле дома пропавшего.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все причины и обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU