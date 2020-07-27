Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул

27 Июль 2020 2020-07-27T10:00:39+03:00

Тело мальчика нашли в выгребной яме возле дома. Фото: официальный сайт Следкома по РК и Севастополю.

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Причина смерти трехлетнего малыша, пропавшего под Симферополем, - утопление. Время гибели совпадает со временем его пропажи.

Весть об исчезновении малыша распространилась в пятницу, 24 июля. В последний раз родители видели его на площадке около дома. Мальчика объявили в розыск.

К поисковой операции подключили более трех тысяч человек. Тело нашли в воскресенье, 26 июля, в выгребной яме возле дома пропавшего.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, выясняются все причины и обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU