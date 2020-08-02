Глава администрации Ялты назвал инцидент в «Форосе» провокацией

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:15:57+03:00

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт считает инцидент на пляже санатория «Форос» провокацией. Хоть поведение охранника не допустимо, лечебный пляж закрыт для посторонних.

- Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, - отметил Имгрунт. - Конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен. То есть находиться там могут только те, кто отдыхает в данной здравнице.

Глава администрации подчеркнул, что на конфликт пошли отдыхающие, грубо общавшиеся с охранником и даже сбившие рукой его головной убор. Рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим.

Имгрунт добавил, что поведение охранника недопустимо, необходимо было найти иные способы разрешения ситуации. Нападать на людей с плеткой категорически недопустимо. По сведениям руководства здравницы, данный охранник уволен. Но, к сожалению, провокаторы были есть и будут. Противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также всё фиксировать на видео, заключил Имгрунт.

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ИСТОЧНИК KP.RU