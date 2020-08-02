2020-08-02T15:15:57+03:00
Происшествия

Глава администрации Ялты назвал инцидент в «Форосе» провокацией

Случай вопиющий, но пляж закрыт для посторонних
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Охранника уволили за неадекватную реакцию на провокацию. Фото: скрин видео участника инцидентаОхранника уволили за неадекватную реакцию на провокацию. Фото: скрин видео участника инцидента
Изменить размер текста:

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт считает инцидент на пляже санатория «Форос» провокацией. Хоть поведение охранника не допустимо, лечебный пляж закрыт для посторонних.

- Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта, - отметил Имгрунт. - Конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен. То есть находиться там могут только те, кто отдыхает в данной здравнице.

Глава администрации подчеркнул, что на конфликт пошли отдыхающие, грубо общавшиеся с охранником и даже сбившие рукой его головной убор. Рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим.

Имгрунт добавил, что поведение охранника недопустимо, необходимо было найти иные способы разрешения ситуации. Нападать на людей с плеткой категорически недопустимо. По сведениям руководства здравницы, данный охранник уволен. Но, к сожалению, провокаторы были есть и будут. Противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также всё фиксировать на видео, заключил Имгрунт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Приехать с группой спецназа»: Наталья Поклонская недовольна нынешним состоянием Феодосии
В Крым Илья Авербух приехал отдыхать с Елизаветой Арзамасовой
Глава администрации Ялты назвал инцидент в «Форосе» провокацией
«Придет время»: Турчинов рассказал, когда Украина будет готова «к войне за Крым»
В Крыму за сутки коронавирусом заразились 28 человек
Погода в Крыму на 2 августа: дожди и тепло до +28
Проезд в общественном транспорте при оплате банковской картой стал дешевле
Чечня постоит новый детский лагерь на месте советской здравницы в Алуште
Состояние пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» стабильно тяжелое
В Крыму задержали директора филиала Росгранстроя и его заместителя
«На тещу мою похожа»: Соцсети оценили фото собаки в голубой косынке
Погода в Крыму на 1 августа: дожди и тепло до +26