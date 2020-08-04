В Крыму учебный год начнется в очном формате

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:59:22+03:00

Первый урок будет посвящен 75-летию Великой Победы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сергей Аксенов заявил об этом во время заседания правительства Крыма

Изменить размер текста: A A

В Крыму 1 сентября начнется в очном формате: школьники отправятся в школы, студенты – в университеты. Все учебные учреждения снабдят необходимыми средствами для обеспечения безопасности.

- Как и договорились, с учетом позиции федерального министерства, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном, - сообщил глава региона Сергей Аксенов во время заседания правительства Крыма.

Линейка пройдет на открытом воздухе, все учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию. После для них проведут классный час на тему 75-летия Великой Победы.

Напомним, к 1 сентября в Крыму откроются три новых школы - в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе. Также все крымские учебные заведения за август обеспечат рециркуляторами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU