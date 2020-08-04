В Крыму учебный год начнется в очном формате
В Крыму 1 сентября начнется в очном формате: школьники отправятся в школы, студенты – в университеты. Все учебные учреждения снабдят необходимыми средствами для обеспечения безопасности.
- Как и договорились, с учетом позиции федерального министерства, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном, - сообщил глава региона Сергей Аксенов во время заседания правительства Крыма.
Линейка пройдет на открытом воздухе, все учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию. После для них проведут классный час на тему 75-летия Великой Победы.
Напомним, к 1 сентября в Крыму откроются три новых школы - в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе. Также все крымские учебные заведения за август обеспечат рециркуляторами.
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ИСТОЧНИК KP.RU