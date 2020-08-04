2020-08-04T18:59:22+03:00
Общество

В Крыму учебный год начнется в очном формате

Сергей Аксенов заявил об этом во время заседания правительства Крыма
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Первый урок будет посвящен 75-летию Великой Победы.Первый урок будет посвящен 75-летию Великой Победы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Крыму 1 сентября начнется в очном формате: школьники отправятся в школы, студенты – в университеты. Все учебные учреждения снабдят необходимыми средствами для обеспечения безопасности.

- Как и договорились, с учетом позиции федерального министерства, что у нас обучение проходит в очном режиме, нормальном, - сообщил глава региона Сергей Аксенов во время заседания правительства Крыма.

Линейка пройдет на открытом воздухе, все учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию. После для них проведут классный час на тему 75-летия Великой Победы.

Напомним, к 1 сентября в Крыму откроются три новых школы - в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе. Также все крымские учебные заведения за август обеспечат рециркуляторами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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