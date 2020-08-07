В Крыму осудят отца убитой девочки за оставление ребенка в опасности

За оставление несовершеннолетней в опасности отцу девочки грозит год тюрьмы. Фото: Архив "КП"

Уголовное дело против отца девочки, которую нашли мертвой на дне Северо-Крымского канала, завершили. Ему грозит год лишения свободы за оставление несовершеннолетней малышки в опасности.

Трагедия развернулась в конце мая этого года. Отец вместе с шестилетней дочерью и другом семьи отправился на рыбалку к Северо-Крымскому каналу. Там взрослые увлеклись распитием алкоголя, и в какой-то момент горе-родитель уснул. Этим воспользовался неоднократно судимый приятель.

- Злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убил девочку, - уточнили в пресс-службе Следкома РФ.

Труп малышки нашли на дне Северо-Крымского канала днем 1 июня. Ее отца задержали в этот же день, против него возбудили уголовное дело по факту оставления несовершеннолетней в опасности. А 2 июня стало известно, что в убийстве ребенка признался друг семьи.

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