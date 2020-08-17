«Так хочется понырять!»: Дмитрий Харатьян готов к подводным съемкам в фильме «Гардемарины-5»

Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

На Крымском полуострове полным ходом идет работа над продолжением знаменитой ленты кино «Гардемарины, вперед!»

Роль Алексея Корсака, как и в прежде, исполняет Дмитрий Харатьян.

- Наконец-то водная стихия у нас! Так хочется понырять, а то мы все на веслах, и на веслах! - радуется актер, предстоящим подводным съемкам.

Гребля надоела и Михаилу Мамаеву, который так же играет в этом фильме.

Перед тем, как артисты с головой окунутся в Черное море, над их внешностью «поколдуют» мастера по различным косметическим ухищрениям.

- Грим – такая же неотъемлемая часть работы актера, как вхождение в образ. Актерам на съемочной площадке в самом начале рабочего дня приходится много часов сидеть неподвижно перед зеркалом, всецело отдав себя в руки гримеров, - такой пост сопровождает это видео из Севастополя.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991) и «Гардемарины - 3» (1992), «Гардемарины-4» или «1787» (еще в работе)

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