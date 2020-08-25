Скандал с истощением ребенка из крымского детдома привлек внимание Москвы

Бывшего воспитанника детдома "Елочка" осмотрят московские врачи. Фото: официальный сайт Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Московские правозащитники и врачи проверят крымские детдома после вызвавшей резонанс в обществе новости о мальчике Сереже из приюта «Елочка».

- По согласованию с опекуном двухлетнего ребенка, бывшего воспитанника ДДИ, столичными медиками будет оценено его состояние здоровья и даны рекомендации по дальнейшему лечению, - подчеркнула уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба детского омбудсмена России.

Напомним, история началась с поста Ольги Крамной в соцсетях: она забрала двухлетнего мальчика из детдома «Елочка» в критическом состоянии – с весом в шесть килограммов, дистрофией. По мнению Крамной, до такого состояния ребенка довели сотрудники детдома - они не смогли обеспечить малышу должный уход. Прокуратура Крыма позже взялась за проверку этой информации.

Это не первый такой случай в России, уточняет Кузнецова: подобные нарушения находили в детдомах других регионов. Приходилось вместе с врачами всех детей в критическом состоянии переправлять в московские больницы на лечение.

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