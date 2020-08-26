Ялтинские аттракционы на время поменяют место работы

С набережной Ялты уберут на время аттракционы. Фото: Иван Имгрунт / Facebook

В Ялте 1 сентября пройдет международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», из-за чего с набережной на время уберут аттракционы.

- 1 сентября в городе состоятся сразу два важных мероприятия – традиционный День знаний и Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». В связи с этим, на время проведения фестиваля, временно изменена дислокация аттракционов, находящихся на набережной, - написал в своем Facebook глава администрации курортного города Иван Имгрунт.

Он также поблагодарил местных жителей и гостей за понимание.

Напомним, в бухте Капсель Судака со 2 по 6 сентября состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида АРТ». Не так давно закончился ежегодный фестиваль джазовой музыки Koktebel Jazz Party, а 25 августа начался Rap Koktebel.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50