В Симферополе отложили 2-ой этап ограничения водоснабжения

В Крыму маловато воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице региона с 31 августа на 1 сентября должен был начаться 2-ой этап ограничения водоснабжения, то есть подача воды по заранее озвученному графику.

- Но все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении, - гласит пост на странице главы администрации Симферополя Елены Проценко в FB. - Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, решили перенести перехода ко 2-ому второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября.

Сухая весна, жаркое лето иссушили водохранилища, снабжающие водопроводную сеть столицы Республики Крым. От обширных водоемов остались жалкие лужи: музыканты даже предложили устроить на дне Симферопольского водохранилища концерт, но власти не разрешили. Поэтому чиновники и составили график подачи воды, которые должен был «заработать» в День знаний.

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