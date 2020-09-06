В Симферополе 7 сентября вводится третий этап ограничений подачи воды

Время для водных процедур нужно будет заранее планировать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 сентября, в понедельник жителям Симферополя придется еще более тщательно просчитывать время принятия душа, стирки и приготовление пищи.

В столице Республики Крым вводится третий этап ограничений водоснабжения, который будет более жестким, чем предыдущие.

С актуальным графиком подачи воды с 7 сентября 2020 года можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что это не прихоть властей, а вынужденная мера: график отключения воды в Крыму введен, потому что донельзя обмелели водохранилища, снабжающие столицу региона и ряд других населенных пунктов. Почасовая подача воды коснулась не только Симферополя, но пригородных сел и Бахчисарайского района.

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